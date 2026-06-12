「最近、髪型がなんとなくしっくりこない」という悩みは、ちょっとした工夫で解消できるかもしれません。いつものボブスタイルにカットやカラーで微調整を加えて、グッと垢抜けた印象にアップデートしてみませんか？ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代の理想を叶えてくれそうなボブスタイルをご紹介します。 動きで魅せる、切りっぱなしボブ 重めのカットラインに動きをプラスした、ほ