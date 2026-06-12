北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、メキシコ―南アフリカの開幕戦がメキシコシティで行われた。メキシコが1点リードの後半4分、南アフリカが今大会初のレッドカードで退場者を出した。更に南アフリカ、メキシコともに1人ずつ、後半だけで計3枚のレッドカードが出る異例の展開になった。試合は2-0で開催国のメキシコが勝利している。メキシコは前半9分にFWフリアン・キニョーネ