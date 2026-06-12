人の話を全く聞かず、勘違いしたままの社長には一体どう対応すればいいのか。投稿を寄せた東京都の50代男性（Web・インターネット・ゲーム）は、勤務先の社長に対して「ムカついた話」を3つ明かしてくれた。いずれも、人の話を聞かない社長のワンマンな姿勢が浮き彫りになっている。（文：篠原みつき）「そうか、そうか」と返事はするが、それでも間違う社長最初の違和感は、入社前の面接時にさかのぼる。男性の自宅は下町にあり、