就職活動の面接で、労働条件が将来への不安を感じさせるものなら、即辞退してもおかしくない。投稿を寄せた岐阜県の40代男性（技能工・設備・交通・運輸）も、ある設備管理会社のキャリア採用面接で不信感を抱き、採用を辞退したことがある。（文：篠原みつき）「その後の生活をどう考えているのかと疑問に思いました」男性が面接で提示されたのは、「契約社員の1年毎の契約更新という条件」だった。さらに、「最長3年間更新で、そ