働く親にとって、週5日・1日8時間という標準的な労働時間はあまりにも長すぎる。投稿を寄せた40代女性（東京都／事務・管理／年収1200万円）は、高年収を得ながらも「毎日毎日時間に追われている」と切実な本音を漏らす。（文：渋谷 亜樹世）子どもが生まれてから、女性は1日の労働時間を8時間から7.5時間に減らす時短勤務を利用してきた。しかし、そこで直面したのが待遇の壁だった。「（時短では）給料が減るし出世もできない。7