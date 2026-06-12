「週5日・1日8時間」という働き方は、長らく日本のスタンダードとされてきた。しかし、共働きが主流となり、子育てとの両立が求められる現代において、「長すぎる」と感じる人は結構いる。（文：渋谷 亜樹世）投稿を寄せた千葉県の30代男性（ITエンジニア／年収800万円）は、現在の子育て世帯を取り巻く労働環境について、強い不満がある。「8時間労働は長いです。通勤時間含めるとそれ以上の拘束で心身の疲弊がひどい」さらに、自