バイクいじりが好きな人なら、一度は味わったことがある「カプラーが抜けない」「指が入らない」「カプラーを割りそうで怖い」という経験。小さなストレスだが、作業の効率をガクっと下げてしまう。 カプラーを外そうとしてもガチガチだったり、奥まで入り組んでいたりすると作業中にストレスを感じてしまう これらの問題を解決するのが、WADAI PRODUCTSが企画・製造・販売するカプラー