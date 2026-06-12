ChatGPTなどの生成AIを使えば会議メモやメール、スピーチの原稿を短時間で整えることができますが、AIの力を借りたことを相手に明かさず自分が書いた文章として伝えると相手を誤解させる可能性があります。オーストラリア・マッコーリー大学で哲学を研究するシアヴォシュ・サヘビ氏とトーマス・モンテフィオーレ氏が、AIを使っていることを明かさない場合にどのような問題が起こるのかについて論じています。People are using AI t