採用面接の場において、面接官が信じられないような態度や発言をしてくるケースは未だにあるようだ。投稿を寄せた兵庫県の30代女性（事務・管理／正社員／年収550万円）はおよそ採用選考とは言えない空間で面接を受けたという。その会社では、面接官の態度が最初からめちゃくちゃだった。「タバコを吸いながらの面接。その上人格否定。親や周りの人のこと、大学や今の会社のことまで罵られ、全く面接ではなかった。」選考の場でタ