米津玄師、遠藤航 「米津玄師×遠藤航 NHKサッカーテーマSPECIAL対談」が、６月19日午後0時20分からNHK総合で放送される。2026NHKサッカーテーマ「烏」（からす）を書き下ろした米津玄師と、今回のFIFAワールドカップ2026を含め3大会連続で日本代表に選出されたサッカー日本代表キャプテン・遠藤航選手のスペシャル対談の放送が決定した。対談は、遠藤選手の所属するサッカーチーム『リバプール』の本拠地であるイ