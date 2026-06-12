吉川愛が主演する7月17日スタートのドラマ『名探偵のままでいて』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の追加キャストとして、奥田瑛二の出演が発表された。主人公・楓（吉川）とタッグを組む認知症の祖父を演じる。【写真】『名探偵のままでいて』主演は吉川愛「これは頑張らねば」『このミステリーがすごい！』大賞・第21回大賞を受賞した小西マサテルの同名小説を初映像化する本作は、孫娘が持ち込む“謎”を認知症の祖父が