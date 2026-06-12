内田有紀と寺西拓人がダブル主演する7月9日スタートのドラマ『ラストノート』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の追加キャストとして、徳井義実、桜井日奈子、草川拓弥（超特急）の出演が発表された。【写真】内田有紀×timelesz寺西拓人が歳の差恋愛！『ラストノート』2ショット本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差のある男女が、静かにひかれ合い、やがて人生で最も激しい恋へと導かれて