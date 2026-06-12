◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）塩川達也監督代行（４３）は気迫あふれるプレーをしたナインとハイタッチを交わした。自然と笑みがこぼれた。三木監督の休養が１０日に発表され、ヘッドから代行になり２戦目で初勝利。「選手が気持ちを前面に出したプレーをしてくれた結果です」。先発全員安打で８得点。連敗を「５」で止めた。足を絡めた攻撃で先発の田中将に襲いか