◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―０ＤｅＮＡ（１１日・エスコンフィールド）１００球が近づいても、日本ハム・孫易磊（スン・イーレイ）投手（２１）の球威は全く衰えなかった。６回２死二塁、最後のピンチも佐野を１５５キロの真っすぐで右飛に打ち取り、無失点に抑えた。６回９５球を投げ２安打無失点、８奪三振の力投。来日３年目で初勝利をつかみ「ホッとしました。やっといいピッチングができた」と笑った。