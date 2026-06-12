ＴＢＳ系７月期の金曜ドラマ、蒼井優主演「Ｔシャツが乾くまで」（金曜・午後１０時）に、松山ケンイチの出演が決定した。蒼井が地上波連続ドラマで１８年ぶりに主演する同ドラマは、脚本を「ｓｉｌｅｎｔ」（フジテレビ、２０２２年）などを手掛けた生方美久氏が担当するオリジナルストーリー。ＴＢＳでは初執筆となる生方氏が、とある事故に巻き込まれた２組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く。日常的な会話に宿る感情の機微