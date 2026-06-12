◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）第６７回宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）の出走馬１８頭と枠順が１１日、確定した。武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝と連覇を狙うメイショウタバルは、過去３勝の１６番枠に決定。石橋調教師は「内の人気馬を見ながら行けそう」と前向きだ。馬券は１２日１８時３０分からインターネット投票で発売される。戦法に迷いはない。メイショウタバルは、外寄