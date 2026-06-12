◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準々決勝関大６―１金沢学院大（１１日・神宮）４強が出そろった。関大（関西学生）は、今秋のドラフト上位候補・米沢友翔（４年）が７回５安打１失点と好投。大学の２年先輩の中日・金丸夢斗投手（２３）に憧れる左腕が、準優勝した１９９１年以来、３５年ぶりの４強入りに導いた。関大・米沢が、粘り強さで４強に導いた。初回２死から四球を起点に失点したが、