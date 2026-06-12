ノースブリッジの引退が発表されました。６年近いキャリア２１戦中１９戦で騎乗して、重賞も３勝。乗り鞍が少なくなった時期から乗せてもらい、コンビで高みを目指していった。その存在は何よりのモチベーションでした。長く、一緒に戦ってきた非常に思い出深い馬です。普段は馬房の中などではライオンのようにどう猛ですが、乗るとネコのようになる（笑）。珍しいタイプで、レッツゴードンキも同じような感じでしたね。いなく