プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者となり、タレント・俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日、肺炎のために都内の病院で死去していたことが１１日、分かった。ガッツさんは生前、決めぜりふとして知られる「ＯＫ牧場」の誕生秘話について、スポーツ報知のインタビューで明かしていた。「ＯＫ牧場」のフレーズが生まれたのは、自身が企画・製作総指揮・監督・主演などを務め