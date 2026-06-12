俳優の松山ケンイチが、2026年7月スタートのTBS系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』（毎週金曜後10：00）に出演することが12日、発表された。主演を務める蒼井優をはじめ、中島歩、高橋文哉、夏帆に続くキャスト発表となり、松山は“無自覚な人たらし男”と称される喫茶店オーナー・充を演じる。【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優同作は、『silent』などで知られる生方美久が脚本を手がける完全オ