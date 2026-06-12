◇W杯北中米大会1次リーグA組メキシコ ― 南アフリカ（2026年6月11日メキシコ市）サッカーのW杯北中米大会が11日（日本時間12日）、メキシコ市のメキシコシティー競技場（アステカスタジアム）で開幕。開幕戦では地元メキシコが南アフリカと対戦。後半4分に南アフリカのMFスェフェロ・シトレがレッドカードを受け退場した。後半39分にも退場者を出した。メキシコが1点をリードして迎えた後半4分、シトレがメキシコの選手