俳優の小泉光咲（原因は自分にある。）と四坂亮翔が、読売テレビ系新ドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』（8月10日スタート、毎週月曜深1：29〜）でW主演を務めることが12日、発表された。BL好きのぼっち男子と学校一の陽キャイケメンのノンストップ青春ボーイズラブコメディを描く。【画像】『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』ほわこ氏書き下ろしイラスト本作は、『みなと商事