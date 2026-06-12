神奈川県相模原市の河川敷で、高校3年の女子生徒（17）が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認された事件で、警察は元交際相手の19歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。この事件は、きのう午前2時ごろ、相模原市南区の河川敷で、座間市に住む高校3年生の佐藤唯来さん（17）が意識のない状態で見つかり、その後、死亡が確認されたものです。警察は、佐藤さんの首を絞めるなどして殺害したとして、相模原市南区の自称塗装工の