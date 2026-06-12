ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」の小泉光咲（23）、俳優四坂亮翔（21）が8月10日から放送される、読売テレビドラマDiVE「陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい」（月曜深夜1時29分）でダブル主演を務めることが11日、分かった。小泉は個人として連続ドラマ初主演、四坂は連続ドラマ初主演となる。同作は、大人気BL「みなと商事コインランドリー」の椿ゆず氏の同名漫画が原作。陽キャ集団にいる芹沢をモ