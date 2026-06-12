日々の鍛錬によって徐々にメジャーレベルにアジャストし始めた大谷(C)Getty Images佐々木朗希（ドジャース）の調子が良い。昨年のメジャー移籍以来、右肩のインピンジメント症候群などに悩まされ、真価を発揮できずにいた怪腕だが、ここ1か月で「別人化」。ロッテ時代を彷彿とさせる支配力を見せ始めている。【動画】圧巻の投球！佐々木朗希がメジャー移籍後最多10奪三振状態の良さは数字にも表れる。今季開幕当初の3月、4月