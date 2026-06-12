元HKT48で、アイドルグループ「イイトコドリ」を14日に卒業する長野雅（26）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿をアップした。長野は「ぺらっ」とコメントし、ハイレグ水着の上に羽織ったトップスをめくる姿を投稿。水着は胸元が大きく開いており、長野は白い谷間をのぞかせている。この投稿にフォロワーからは「食い込みがステキ」「太ももの付け根が…」「サイコゥ!サイコゥ!サイコゥ!」「色んな所がピチピチ」と