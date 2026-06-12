ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が11日、インスタグラムを更新。黒ビキニ姿でピアノを演奏する様子を公開した。黒のビキニ姿の音羽は真剣な表情でピアノに向かっている。「いつかもう一度ソロコンサートをしたい」と将来への想いを明かした。続けて「いつになるかは分からないけど、それまで練習頑張ります」とピアノ練習への意欲を示し、演奏している楽曲についても「展覧会の絵／ムソルグスキー」と紹介した。この