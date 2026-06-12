つまみ枝豆（68）が11日、インスタグラムを更新。江口ともみ（58）との結婚30周年記念日の報告と、江口への感謝の思いをつづった投稿を公開した。つまみ枝豆は結婚式当時のモノクロ写真とともに、「本日6月11日は結婚記念日我々夫婦の30回目の記念日であります。世間ではパール婚と言うらしい」と報告。30年間を振り返り「毎年思うし、口に出しても言うけど本当にあっという間の30年でもいろんな事もあった」とつづった。江口への