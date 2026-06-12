【ナッシュビル（米テネシー州）１１日】ドイツ１部フライブルクへの完全移籍が発表された２１歳の日本代表ＦＷ後藤啓介（シントトロイデン）がこの日の日本代表の練習後、自身の移籍についてコメントした。「どこまで言っていいか分からないですけど」と前置きしながら、「年明けには（フライブルクのＧＭから）話があり、プレーオフ１の前にはほぼ決まっていた感じです」と明かした。「カップ戦のアントワープ戦後にわざわざ