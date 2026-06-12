女優でフィギュアスケーターの本田望結（22）が11日、インスタグラムを更新。妹の本田紗来（19）との2ショット写真を公開した。投稿された写真では、本田と紗来が1つのドリンクを2本のストローでシェアしている様子が写されている。2人は顔を寄せ合い、同じグラスからドリンクを飲む仲睦まじい姿を見せた。本田は「みゆさら」「撮り愛」とハッシュタグをつけて投稿。仲良し姉妹をうかがわせる1枚となった。この投稿に「美人姉妹、