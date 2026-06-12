【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】日本代表のキャプテン、ＭＦ遠藤航がＷ杯メンバーから離脱し、チームを離れた。遠藤は今年２月に左足靱帯（じんたい）を痛めて手術を行ったが、Ｗ杯本番までの回復を見込んでメンバー入り。５月３１日のアイスランド戦で約３か月ぶりに復帰し、先発して４５分間プレーした。しかしその試合で痛みが出て、以降の練習では別メニューに