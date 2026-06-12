「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が11日までにインスタグラムを更新。ハイレグ衣装姿を披露した。央川は「今回はホワイトのコスチュームばっちばちにカッコよく撮ってもらったのでたくさんの方に見てもらえると嬉しいです」とコメントし、衣装姿をアップした。央川は白いエナメルのハイレグコスチュームを着用。ニーハイブーツで抜群の脚線美を際立たせて