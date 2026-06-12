ガッツさんの「OK牧場」は、監督映画「カンバック」がきっかけ。映画「ララミー牧場」で知られた俳優ロバート・フラーの出演が実現し、撮影時の演技に感激し、思わず口をついて出た言葉だったという。04年に流行語大賞にノミネート。はなわ（49）が歌った「伝説の男〜ビバ・ガッツ〜」が同年、CD化され大ヒットし、さらに広まるきかっけとなった。はなわは、インスタグラムを更新。「芸能界のお父さんのような存在でした」と思い