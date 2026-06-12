【エルサレム共同】イスラエル首相府は11日、ネタニヤフ首相がトランプ米大統領と電話会談し、米国とイランの最終合意には、イランが保有する濃縮ウランの撤去や、ミサイル生産の制限が含まれるとの確約を得たと主張した。