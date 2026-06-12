10日、サッカーW杯北中米3カ国大会1次リーグのオランダ戦に向けた練習を終え、引き揚げる遠藤航＝ナッシュビル近郊（共同）【ナッシュビル（米テネシー州）共同】日本サッカー協会は11日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の日本代表に選ばれていた主将の遠藤航（33）＝リバプール＝が、けがのため代表を離脱したと発表した。代わりに町野修斗（26）＝ボルシアMG＝を招集することが決まった。遠藤はX（旧ツイッター）で「