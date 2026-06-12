【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は大幅反発し、前日比929.97ドル高の5万0848.75ドルで取引を終えた。トランプ米大統領が予告していたイラン攻撃を中止したことが好感され、前日に割り込んだ5万ドル台を回復した。トランプ氏は交流サイト（SNS）に、戦闘終結に向けた協議の内容を「イラン指導部の最高レベルが承認した」と投稿。戦闘終結に対する投資家の期待が高まった。ハイテク株主体