人気ワゴンが進化トヨタは2026年5月12日、「カローラ ツーリング」の一部改良モデルを発表しました。実用的なアップデートが施された新モデルですが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。「カローラ」シリーズは、1966年の誕生以来150以上の国と地域で販売されてきた、トヨタを代表するロングセラーモデルです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「ステーションワゴン」です！ 画像で見る！（44枚）1997年に