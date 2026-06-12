新主将には板倉滉が指名された北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月11日、主将MF遠藤航（リバプール）の離脱を発表した。新主将にはDF板倉滉が指名された。チームに激震が走る中、サポートプレイヤーとしてチームに同行している前主将のDF吉田麻也（LAギャラクシー）は「僕もいるし、（長友）佑都もいるし、もっと言うとハセさん（長谷部コーチ）もいるんで。みんなで助け合いながらやっていけば問題ないんじ