北中米ワールドカップが開幕した。サッカー界最大の舞台でのパフォーマンスは、選手のその後を大きく変える可能性がある。開幕前の知名度が決して高くなくても、大会で活躍すれば移籍への扉が開く。これまでのワールドカップでも、そういったブレイクスターの誕生はしばしば見られた。スペインの大手紙『Marca』英語版は６月９日、各大陸の新星候補に注目。ワールドカップを機に移籍市場で脚光を浴びる可能性もある選手たち