北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、メキシコシティー・スタジアムで開催国メキシコと南アフリカが激突した。試合は９分にフリアン・キニョネスのゴールでメキシコが先制。１−０で迎えた後半、開幕戦で早くも退場者が出る事態となった。49分、主導権を握るメキシコが最終ラインから冷静にボールをつなぐ。浮き球のスルーパスに前線で反応したMFブライアン・グティエレスが抜け出そうとしたところ、南アフリカのMF