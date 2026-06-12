◇ガッツ石松さん死去（/02年「ガッツ石松伝説」がヒット/歌詞の交渉にも即OK牧場/）ガッツさんの訃報に芸能界からも悲しみの声が相次いだ。「ガッツ石松伝説」（2002年）がヒットした歌手の嘉門タツオ（67）は「驚きましたし残念です」と早すぎる死を惜しんだ。♪ぼくはコーヒーブラックで。ガッツさんは？じゃあ、オレはホワイトで…などのユーモラスな歌詞の数々について、事前に発売していいか本人に直接交渉。「二つ