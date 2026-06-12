◇ガッツ石松さん死去ガッツさんは1996年10月の衆院選に出馬した経験がある。1981年に俳優の菅原文太さんらと「雷おやじの会」を設立。青少年問題などについて取り組んでいた中、複数の党から出馬を打診されたという。森喜朗氏からの誘いを受け、自民党から出馬。当時の東京9区で4万3766票を獲得したが落選した。本来は打診を受けて半年後に選挙が行われるはずだったが、実際には2年後に行われたということもあり、本紙取材