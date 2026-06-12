巨人の竹丸和幸投手（２４）が今季６勝目をかけて、１２日の交流戦・西武戦（ベルーナＤ）で先発のマウンドに上る。１１日はＧ球場で行われた残留練習に参加し、キャッチボールやランニングなどで汗を流した左腕は「（ベルーナは）湿気がすごいと聞いている。汗もかなりかくと思うので、試合前からしっかり水分を取って、脱水症状にも気をつけたい。（西武打線は）よく点を取っていますし、チームとしてもすごく状態がいい。しっ