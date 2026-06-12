【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表から、キャプテンのＭＦ遠藤航の離脱が決定した。ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で２日目の練習のスタートに、遠藤の姿がなく、チーム離脱を発表。遠藤はすでにチームを離れた。ＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）を追加招集する。キャプテンはＤＦ板倉滉が引き継ぐ