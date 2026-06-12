【モデルプレス＝2026/06/12】女優の内田有紀とtimeleszの寺西拓人がW主演を務めるフジテレビ系7月期木曜劇場『ラストノート』（毎週木曜22時〜／7月9日スタート）に、チュートリアルの徳井義実、女優の桜井日奈子、超特急の草川拓弥が出演することが決定した。【写真】寺西拓人、内田有紀の腰に手を添える密着ショット◆徳井義実、主人公・葵の元夫役に本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった歳の差の