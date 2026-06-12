大阪・関西万博で、映画監督・河瀬直美氏がプロデュースしたシグネチャーパビリオン『Dialog Theater〜いのちのあかし〜 』（河荑館） のシンボルツリーだったイチョウの“苗木”が兵庫県芦屋市の公園に移植され、6月20日、現地でセレモニーが開かれる。苗木の移植先は、翠ヶ丘南緑地（芦屋市翠ヶ丘町）。移植される予定のイチョウの苗木 ※画像提供・一般社団法人Dialog Theater苗木が移設される翠ヶ丘南緑地〈2026年6