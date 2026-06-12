NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4114.00（-19.30-0.47%） 金８月限は続落。時間外取引では、米国のイラン攻撃を受けて売り優勢となったが、米国がイランのホルムズ海峡封鎖を否定すると下げ一服となった。欧州時間に入ると、米国のイラン攻撃に対する懸念に上値を抑えられた。日中取引では、トランプ米大統領がカーグ島掌握の方針を示したことが圧迫要因になったが、攻撃中止を発表したことをきっかけに地