NY株式11日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均50848.75（+929.97+1.86%） S＆P5007394.30（+127.31+1.75%） ナスダック25809.66（+640.16+2.54%） CME日経平均先物66625（大証終比：+2285+3.55%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は急反発。上げ幅は一時１０００ドルを超えた。トランプ大統領の発言が株式市場を押し上げている。 トランプ大統領は一旦自身のＳＮＳに「今夜、