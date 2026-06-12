「このミステリーがすごい！」大賞・第21回大賞受賞作を吉川愛主演で初映像化する、心温まる極上のヒューマンミステリー『名探偵のままでいて』。7月17日（金）にスタートする本作に、名優・奥田瑛二の出演が決定。吉川愛演じる主人公・楓とタッグを組む認知症の祖父役として作品世界に降臨する。1999年生まれの吉川と、1950年生まれの奥田。“年の差50歳の異色バディ”が誕生する。【映像】『名探偵のままでいて』15秒予告『名探