7月9日よりフジテレビ系で放送がスタートする、内田有紀と寺西拓人がW主演を務める木曜劇場『ラストノート』の追加キャストとして、徳井義実、桜井日奈子、草川拓弥の出演が発表された。 参考：超特急 草川拓弥、グループ経験が俳優業の武器に「立ち位置の意識は確実に生きている」 本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった歳の差の男女が静かに惹かれあい、やがて人生で最も